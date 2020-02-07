Астрахань, , 20:46 — REGNUM В Астрахани суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, которого признали виновным в 43 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

С марта по декабрь 2018 года мужчина познакомился в соцсетях с десятью девочками, которым было от девяти до 14 лет. Он выманивал у них фотографии и видео интимного характера. С двумя девочками он встречался лично и совершил изнасилования.

Мужчину признали виновным в 43 эпизодах преступлений по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.