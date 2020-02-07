Астрахань, , 20:39 — REGNUM В Москву из лагеря беженцев в Сирии в числе 24 российских детей доставили двух сестёр-близнецов, незаконно вывезенных из Астраханской области, сообщил портал «Астрахань-FM».

Девочек в возрасте одного года увезла в Сирию их мать, которая, предположительно, собиралась примкнуть к экстремистской организации. Сейчас им уже по пять лет.

Девочки вместе с другими детьми находятся в Москве в национальном медицинском центре исследования здоровья детей Минздрава РФ.