Москва, , 20:46 — REGNUM Почти 230 граффити согласовала межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений для фасадов зданий в Москве. Об этом 7 февраля сообщил журналистам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Как пояснил Бирюков, все изображения на зданиях в Москве должны относиться к одной из утверждённых тематик и должны быть сделаны только в тёплое время года. К согласованным темам, например, относится популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства.

Согласно постановлению правительства Москвы, на зданиях нельзя будет произвольно размещать граффити с рекламой услуг или товаров. Такие изображения нужно будет согласовывать с Москомархитектурой, департаментом культурного наследия, департаментом СМИ и рекламы и другими, а также получить согласие на общем собрании собственников многоквартирного здания. Итоговое решение по размещению рисунка будет принимать межведомственная комиссия.

Бирюков отметил, что такой процесс согласования граффити основан на требованиях жителей Москвы, которые жаловались на то, что некачественные рекламные изображения портят облик города.

По словам Бирюкова, среди уже утверждённых граффити на стенах зданий в Москве появятся изображения военачальника Митрофана Неделина и актёра Сергея Бодрова-младшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении работниками коммунальных служб в Москве работы австралийского художника-граффитиста Финтана Мэги. Рисунок был выполнен во время фестиваля уличного искусства в Москве и успел стать частью туристического маршрута.

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