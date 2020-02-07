Сантьяго, , 20:17 — REGNUM Режим чрезвычайного положения был объявлен властями Чили в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 7 февраля заявил журналистам министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич в ходе пресс-конференции.

Как пояснил глава минздрава страны, указ о введении режима ЧП в стране был подписан в качестве превентивной меры. В рамках режима ЧП станет возможно принимать эффективные меры для выявления возможных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV на территории Чили.

Все предложенные меры уже одобрены главным контрольным управлением страны, режим ЧП вступит в силу в конце текущей недели.

При этом до настоящего времени на территории Чили не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывшая китайская теннисистка Ли На пожертвовала на борьбу с коронавирусом 3 млн юаней ($430 тыс).

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