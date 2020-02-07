Подгорица, , 20:04 — REGNUM Информацию о готовности приостановить действие закона о вероисповедании в стране опроверг премьер-министр Черногории Душко Маркович. Об этом 7 февраля заявил Маркович изданию Vijesti.

Как пояснил Маркович, действие закона не приостанавливается, но будут обсуждаться все вопросы, а также возможность для Митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви инициировать проверку закона на соответствие конституции.

Даты начала переговоров, по словам Малковича, будут предложены на следующей неделе.

Напомним, в декабре 2019 года парламент Черногории утвердил закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», вызвавший массовые протесты по всей стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовых протестных богослужениях и молебнах против закона о свободе вероисповедания, которые состоялись 6 февраля во многих населённых пунктах Черногории.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовые протесты против антицерковного закона прошли в Черногории