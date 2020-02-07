Москва, , 19:31 — REGNUM 235−1 Гарнизонный военный суд арестовал генерал-полковника Халила Арсланова, являющегося заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил России в рамках уголовного дела о хищениях на 6, 7 млрд рублей при поставках в армию портативных радиостанций. Решение об избрании меры пресечения было принято сегодня, 7 февраля.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить. Ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде изменить … и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять под стражу в зале суда», — огласил решение судья Андрей Толкаченко.

Генерал Арсланов будет помещен в СИЗО как минимум до 7 апреля.

Стоит отметить, что сам Арсланов свою вину не признает и считает, что все обвинения против него носят надуманный характер.

Суть претензий в Арсланову в том, что он якобы санкционировал закупку радиостанций для нужд армии по завышенным ценам. Однако генерал парирует — никакой рыночной цены для данных радиостанций не существует, так как они поставляются лишь для нужд министерства обороны. В основу обвинения против генерала Арсланова положено мнение эксперта, который назвал стоимость радиостанций завышенной.