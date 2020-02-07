Москва, , 19:11 — REGNUM Банк России 7 февраля выпустил в обращение памятные монеты, посвящённые известным отечественным конструкторам оружия, сообщает пресс-служба регулятора.

В серии «Оружие Великой Победы» выпущено пять монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей: «Конструктор оружия П.М. Горюнов», «Конструктор оружия Л.Л. Ермаш», «Конструктор оружия А.И. Маслов», «Конструктор оружия А.И. Судаев» и «Конструктор оружия Ф.В. Токарев».

Каждая монета выполнена в форме круга диаметром 27 миллиметров. Монеты имеют рифлёную боковую поверхность, на лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба Российской Федерации, товарный знак Московского монетного двора, указание номинала и даты выпуска.

На оборотной стороне монет нанесены имена конструкторов и рельефные изображения известных конструкторских разработок, сыгравших важную роль в победе советского народа в Великой Отечественной войне: станковый пулемёт СГ-43, пистолет-пулемёт Судаева, пистолет ТТ, торпедный катер типа «Д-3» и лёгкий крейсер проекта 26 «Киров».

Тираж каждой из монет — один миллион штук. «Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — уточнили в Центробанке.