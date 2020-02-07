Муром, Владимирская область, , 19:07 — REGNUM В городе Муроме Владимирской области суд рассмотри уголовное дело бывшего начальника городского линейного отдела полиции на транспорте. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах он несколько раз запрещал подчинённым ловить на территории своего отдела браконьеров, которые незаконно добывали рыбу. Преступление выявило управление ФСБ России по Владимирской области.

Расследование уголовного дела завершено, рассматривать его будет Муромский городской суд. Начальника транспортной полиции уволили, а его руководству внесли представление с требованием усилить контроль за работой подчиненных.