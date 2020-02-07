Псков, , 19:04 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту возможного самоуправства предпринимателя в Пскове, который поставил забор на пешеходной дорожке, перегородив проход людям. Об этом сообщается сегодня, 7 февраля, на сайте СКР.

Речь идёт об улице Юбилейной в Пскове, часть которой сдана в аренду предпринимателю. Он устроил там автостоянку, огородив её таким образом, чтобы прохожие «не мешали бизнесу». За забором оказались и часть газона, и пешеходная дорожка.

Глава Пскова Александр Братчиков пояснил «Псковской ленте новостей», что данный земельный участок был сдан в аренду частному лицу комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области сроком на 49 лет, о чём городские власти даже не знали. Для того, чтобы оперативно решить проблему, сняли один пролёт ограждения, который закрывал проход по пешеходной дорожке. В дальнейшем власти города намерены добиться демонтажа ограды.