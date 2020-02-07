Москва, , 19:05 — REGNUM В находящемся в Японии круизном лайнере Diamond Princess, в котором объявлен карантин в связи с вспышкой заболеваемости коронавирусом, нет паники. Об этом сообщил находящийся на борту судна гражданин России Аркадий Булгатов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

«У нас измерили температуру однажды — первого числа ‑ и тех, у кого выявилась температура, их анализы подали на экспертизу. И сегодня 41 пассажир оказался с подтверждённым вирусом. В целом паники нет, настроение у пассажиров достаточно позитивное, кто занимается танго, кто играет в карты, кто читает книги. Какие-то пассажиры видимо начали сходить с ума потихоньку, потому что два дня они сидели в каютах и только сегодня им разрешили прогуливаться по палубе по полчаса на расстоянии не меньше метра друг от друга», — рассказал пассажир лайнера.

При этом проблем с питанием на борту нет. Более того, пассажиры могут выбрать в меню наиболее понравившиеся им блюда.

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