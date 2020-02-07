Ставрополь, , 18:47 — REGNUM На Ставрополье завершилось расследование уголовного дела против бизнесмена, который пытался передать сотруднику ФСБ взятку в размере почти 20 млн рублей. Дело для рассмотрения передано в суд, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, в мае 2019 года обвиняемый предложил старшему оперуполномоченному по особо важным делам управления ФСБ России по Ставропольскому краю взятку за прекращение проверок в двух частных компаниях, которыми он владел, а также общее покровительство.

Позже обвиняемый передал оперативнику УФСБ 19 млн 985 тыс. рублей и бутылку коньяка. Однако передача взятки происходила под контролем сотрудников спецслужб, которые тут же задержали бизнесмена.