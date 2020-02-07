Москва, , 18:37 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отчиталась правительству о результатах оперативного мониторинга цен на медицинские маски в аптеках. Об этом сообщает 7 февраля пресс-служба ведомства.

Как отмечается, многократное завышение розничных цен на маски в январе было выявлено в 68 субъектах Федерации, однако в большинстве случаев, как показал анализ данных от аптечных организаций, удорожание продукции было обусловлено ростом закупочных цен.

При этом антимонопольным ведомством были выявлены факты сокращения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, что связывается с резко возросшим спросом на продукцию.

Согласно данным ФАС, наибольший рост оптовых цен, по которым аптеки осуществляли закупку масок в декабре-январе, зафиксирован в Адыгее — на 1566,7%, Дагестане — на 650%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 597,4%, Нижегородской области — на 566,67%, Москве и Московской области — на 522%.

Вместе с тем в 24 субъектах Федерации антимонопольная служба выявила факты повышения розничных цен, которые не были связаны с ростом цен в оптовом звене. Сообщается, что по каждому из этих случаев будут проведены контрольные мероприятия.