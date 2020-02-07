Лешно, , 18:36 — REGNUM В польском городе Лешно разрушен памятник погибшим советским воинам, установленный сразу после Второй мировой войны, сообщает 7 февраля телекомпания Polsat.

Уточняется, что вместо памятника с надписью на польском и русском языках: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши!» будет установлен камень в честь 100-летия «возврата» города Лешно в состав Польши.

Отмечено, что отдельные части разрушенного монумента могут попасть в экспозицию музея холодной войны в польском городе Подборске.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 20 лет в Польше уничтожили свыше 420 памятников, посвящённых воинам Красной армии, освободившим эту страну от нацистской оккупации.

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