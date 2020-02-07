Москва, , 18:38 — REGNUM Депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ) не дала снести дом № 85 в столичном поселке Терехово, забаррикадировавшись в помещении. Об этом она лично сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

По её словам, из дома хотели выселить одинокую пенсионерку Раису Полотёрову, которая прожила там около 40 лет. Причём жилплощади для переселения не выделили. Вместо этого, её планируют поместить в приют для бездомных.

Около 12:20 7 февраля к небольшому частному дому, в котором живёт пожилая женщина, приехала техника, а вместе с ней рабочие и представители департамента строительства Москвы.

«Ситуация вопиющая. Около недели назад она пошла брать выписку из домовой книги, а ей говорят — вы выписаны по суду в сентябре. Хотели снести дом. Мы закрылись с ней в доме, забаррикадировались. Они снесли гараж, сарай и весь забор», — рассказала Енгалычева.

Депутат отметила, что ей удалось связаться с представителями мэрии Москвы. В итоге в этом деле удалось добиться перерыва на семь дней.

«Есть же понятие справедливости. Хотите построить на этой безумно дорогой земле элитное жилье, заработать миллиарды, заработайте, но не выкидываете на улицу людей, как котят. Неужели ей от города сложно предоставить квартиру в социальный найм, если вы сносите жильё, в котором человек зарегистрирован был и прожил всю свою жизнь?» — недоумевает Енгалычева.

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