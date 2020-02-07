Екатеринбург, , 18:29 — REGNUM В Екатеринбурге руководитель компании-застройщика осуждён за мошенничество при возведении жилья для детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Пригвор вынес Октябрьский райсуд. Выяснилось, что в 2013 году его фирма достраивала трёхсекционный дом в городе Лесном. При этом 43 квартиры в первой секции планировалось приобрести для сирот.

Глава фирмы поручил своим подчинённым внести заведомо ложные данные об объёмах, стоимости и видах работ в акты. Затем эти документы передали для оплаты в «Фонд жилищного строительства». Стоимость не выполненных, но при этом оплаченных работ превысила 10 млн рублей. По приговору суда гражданин отправлен в колонию общего режима на четыре года. Также ему предстоит вернуть деньги, добытые нечестным путём.