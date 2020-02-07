Екатеринбург, , 18:21 — REGNUM В Свердловской области необходимо привлекать представителей православия и ислама для противодействия экстремизму. Такой вывод сделали на круглом столе «Социальное служение как инструмент противодействия экстремизму», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Эксперты постановили, что Духовному управлению мусульман Свердловской области необходимо продолжить проводить просветительские мероприятия на тему профилактики экстремизма и терроризма в муниципалитетах.

Кроме того, нужно проводить профилактику и разъяснительную работу по данным вопросам. Для этого нужно привлечь «представителей православия и мусульманства», посчитали на круглом столе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в верхнепышминской мечети (Свердловская область) выступил Герой России Дамир Юсупов. Лётчик рассказал мусульманам о важности 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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