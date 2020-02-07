Ставрополь, , 18:24 — REGNUM Главной темой Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020», который в этом году состоится на Ставрополье в 11-й раз, станет 75-летие Победы. Каждый день форума будет отождествлен с одним из наиболее значимых событий Великой Отечественной войны, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе губернатора края.

В текущем году «Машук» вновь, как и в 2019 году, пройдет в три тематические смены: «Гражданская активность и лидерство», «Творчество и национальные культуры» и «Добровольчество и общественная деятельность».

Планируется ежедневно проводить патриотические акции «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», «Знамя Победы», «Вальс Победы», «Весь в Деда!» и другие.

«Каждый день форума будет отождествлен с одним из наиболее значимых событий Великой Отечественной войны. Также предложено на площадке форума сделать экспозицию интерактивного музея «Россия — моя история», — сказано в сообщении.

«Машук-2020» также предполагает насыщенную образовательную и культурную программу. Кроме того, для участия в работе форума будут приглашены представители коммерческого сектора и государственных корпораций. По итогам каждой смены лучшим участникам будут предложены перспективы трудоустройства.