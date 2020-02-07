Симферополь, 7 февраля 2020, 17:52 — REGNUM В Симферополе открыли два десятка стационарных пунктов обогрева, один из них будет работать круглосуточно. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
По словам чиновников, в данных пунктах симферопольцы смогут не только согреться, выпить горячий напиток, но и воспользоваться коммунальными услугами.
Напомним, ранее пять временных пунктов обогрева, оснащённых тепловыми пушками и принадлежностями для оказания первой помощи, развернули в Севастополе.