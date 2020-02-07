Симферополь, , 17:52 — REGNUM В Симферополе открыли два десятка стационарных пунктов обогрева, один из них будет работать круглосуточно. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«В городе работают два десятка стационарных пунктов обогрева, один из них круглосуточный на улице Дзюбанова, 13. На каждом участке дежурит диспетчерская служба, при необходимости к мобильному пункту обогрева незамедлительно будет вызвана бригада скорой помощи», — уточнили в администрации.

По словам чиновников, в данных пунктах симферопольцы смогут не только согреться, выпить горячий напиток, но и воспользоваться коммунальными услугами.

Напомним, ранее пять временных пунктов обогрева, оснащённых тепловыми пушками и принадлежностями для оказания первой помощи, развернули в Севастополе.