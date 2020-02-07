Краснодар, , 17:50 — REGNUM Попытки торговать останками героев Великой Отечественной войны должны пресекаться на корню, нужно биться за каждого человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

«Это значит, возрождается фашизм на Украине. Это значит, что сегодня мы даже своих героев не можем защитить, вернуть прах на родину. Это печально, но бороться за это надо. У нас есть пресловутые международные организации, вплоть до ООН, и там вопросы эти ставить. Потому что дальше будет хуже. Бить по рукам нужно уже сегодня, проглатывать такое нельзя», — сказал собеседник ИА REGNUM.

«Кузнецов — талантливейший разведчик, штучный, неповторимый, это человек, который мог моментально найти выход из положения. У нас есть несколько выдающихся деятелей Великой Отечественной войны, и среди разведчиков — он первый среди разведчиков, он титульный для нас. Надо биться за каждого человека, тем более — такого как Кузнецов», — сказал Касьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Мэр Львова Андрей Садовый связал возвращение останков Кузнецова с нахождением в «российском плену» ряда граждан Украины и призвал исполком рассматривать данный вопрос «в рамках государственной политики».

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