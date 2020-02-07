Ростов-на-Дону, , 18:17 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Ингушетии Залимхану Богатыреву по делу о подготовке террористических актов во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в пресс-службе суда.

Установлено, что ранее подсудимый (1996 года рождения) вступил в ряды ячейки международной террористической организации (МТО) «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В период с января по июнь 2018 года Богатырев и другие члены ячейки запланировали совершить в Ингушетии теракты во время ЧМ по футболу.

Сообщники, в том числе подсудимый, купили автомат с боеприпасами, взрывчатые вещества и устройства, в том числе ручную гранату, а также сами изготовили иные взрывчатые вещества и устройства. Все это они распределили между собой и перевезли в свои дома.

«Однако преступный умысел Богатырева и других участников структурного подразделения МТО на совершение терактов не был доведен до конца в связи с пресечением 8 июня 2018 года их противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Также установлено, что Богатырев в мае того же года публиковал в интернете сообщения, фотографии и видеоролики, содержащие пропаганду терроризма.

Суд признал Богатырева виновным по всем пунктам обвинения и приговорил его 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 400 тыс. рублей. Сообщается, что подсудимый свою вину признал.