Чебоксары, , 17:45 — REGNUM Внесённая в Семейный кодекс РФ поправка позволит «максимально защитить интересы детей при разводах». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM юрист, партнер юрфирмы «Юрлайн» Игорь Михайлов, комментируя возложенную на родителей обязанность обеспечивать детей жильём в случае развода.

Эксперт считает, что это «очень актуальная» поправка, так как «большинство российских молодых семей испытывают проблемы с жильём».

«Принятая поправка позволит максимально защитить интересы детей при разводах. Многие разводятся, имея ипотеку на малогабаритное жилье. Ни продать, ни разделить такое жилье иногда не представляется возможным. В абсолютном большинстве дети остаются с матерью, и бывшие супруги несут алиментные обязательства. Но даже средний размер алиментов в любом случае не покрывает расходы на обеспечение достойного уровня жизни ребенка.

Формально Семейный кодекс РФ не содержит исчерпывающего перечня для взыскания дополнительных расходов на ребёнка, в каждом случае суды индивидуально изучают обстоятельства. Но данная поправка гарантированно позволит взыскать с плательщика алиментов также расходы на обеспечение жильём ребёнка при представлении соответствующих документов», — отмечает Игорь Михайлов.

По его словам, сейчас остаётся «наблюдать, как будет формироваться правоприменительная практика, и какой размер будет взыскивать суд».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс России, предусматривающие дополнительные расходы на детей в случае развода родителей. Так, проживающий отдельно от ребёнка родитель после развода может быть привлечён к оплате расходов на обеспечение ребёнка жильём при отсутствии у него такового. Данное обязательство будет возлагаться на родителя при наличии соответствующего судебного решения.