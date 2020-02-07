Чебоксары, 7 февраля 2020, 17:45 — REGNUM Внесённая в Семейный кодекс РФ поправка позволит «максимально защитить интересы детей при разводах». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM юрист, партнер юрфирмы «Юрлайн» Игорь Михайлов, комментируя возложенную на родителей обязанность обеспечивать детей жильём в случае развода.
Эксперт считает, что это «очень актуальная» поправка, так как «большинство российских молодых семей испытывают проблемы с жильём».
По его словам, сейчас остаётся «наблюдать, как будет формироваться правоприменительная практика, и какой размер будет взыскивать суд».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс России, предусматривающие дополнительные расходы на детей в случае развода родителей. Так, проживающий отдельно от ребёнка родитель после развода может быть привлечён к оплате расходов на обеспечение ребёнка жильём при отсутствии у него такового. Данное обязательство будет возлагаться на родителя при наличии соответствующего судебного решения.