Курск, , 17:42 — REGNUM В исправительных учреждениях Курской области заключённые сами шьют себе медицинские защитные маски для защиты от вирусных заболеваний. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН России.

В каждом исправительном учреждении Курской области есть швейные участки. Там заключённые шьют медицинские маски. Изделия не идут на продажу — пока производство обеспечивает только собственные нужды мест лишения свободы.

Маски шьют из нетканого материала, и выглядят они так же, как и продающиеся в аптеках. В ведомстве заявили, что по характеристикам и качеству они также не отличаются от аптечных. В ближайшие дни для исправительных учреждений будет изготовлено более 10 тысяч масок.