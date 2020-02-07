Москва, , 17:38 — REGNUM Начальник Главного управления связи Вооруженных сил России — заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Халил Арсланов не признал вину по делу о хищении на 6,7 млрд рублей. Об этом он заявил сегодня, 7 февраля, на заседании 235-й гарнизонного военного суда.

Напомним, что 55-летний генерал-полковник Арсланов обвиняется в мошенничестве с государственным контрактом на ремонт военной техники. Первоначально в деле речь шла о трех контрактах с «Воентелекомом» на поставку запасных частей и обслуживание техники на 640 млн рублей. Однако затем фабула дела расширилась.

Сейчас против генерала Арсланова выдвинуты обвинения по двум эпизодам — на 6,5 млрд рублей и на 191,5 млн рублей.

По делу генерала Арсланова также проходят: бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий, а также советник Дмитрий Семилетов. Есть в деле и представители военного ведомства, это — начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженных сил России полковник Павел Кутахов и начальник 1-го управления Главного управления связи вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин.

Генерал Арсланов заявил, что свою вину он не признает.

«Вину не признаю», — сказал он на заседании, где рассматривается ходатайство о его аресте.

Ранее он заявил, что в Следственный комитет его буквально заманили — вызвали для беседы, а сами повезли его в суд на избрание меры пресечения.