Курск, , 17:35 — REGNUM В Курской области в паллиативном отделении психиатрической больницы посёлка Искра 4 февраля скончался Владимир Никулин — бездомный мужчина, которого из коллектора спасли волонтёры «Группы помощи бездомным и нуждающимся». Об этом сообщила организатор группы Светлана Козина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волонтёры нашли мужчину в канализационном коллектора в посёлке Моква. Он страдал от онкологического заболевания в терминальной стадии, и курские добровольцы сделали всё, чтобы больной не провёл последние дни жизни на улице.

У мужчины не было документов, по которым его могли принять в какое-либо социальное учреждение, поэтому он жил в коллекторе. С развитием болезни он потерял возможность подрабатывать подсобным трудом — так он зарабатывал себе на жизнь. Однако после вмешательства областного комитета здравоохранения ему нашли место в паллиативном отделении психиатрической больницы, где он прожил около двух недель.

Похороны состоялись 7 февраля. Их организацией также занимались волонтёры, так как родственников у мужчины не было.

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