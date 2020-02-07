Архангельск, , 17:32 — REGNUM Медучреждения Архангельской области готовы к возможному приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, об этом заявил региональный министр здравоохранения Антон Карпунов.

«В постоянном режиме ведется мониторинг оснащенности учреждений здравоохранения средствами индивидуальной защиты, специализированным оборудованием, лекарственными препаратами, дезинфицирующими средствами и так далее. Все медицинские организации работают в штатном режиме», — сообщил Антон Карпунов.

Напомним, из резервного фонда правительства Архангельской области выделено 2,7 млн рублей на закупку противоэпидемических боксов. Боксы должны поступить в учреждения до конца февраля.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе расценивается как стабильная, случаев заражения новым коронавирусом не зафиксировано. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе ниже эпидемического порога и не превышает среднемноголетний уровень, характерный для данного периода года.