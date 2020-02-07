Бишкек, , 17:29 — REGNUM Из-за деградации общества и роста насилия в отношении женщин и детей Киргизию начали воспринимать как страну насильников. Об этом заявил депутат Каныбек Иманалиев на заседании парламентской фракции «Ата Мекен», передает «24.kg».

По словам народного избранника, в последнее время в республике значительно участились случаи изнасилований несовершеннолетних и особо жестокого насилия в семье.

В этой связи парламентарий предлагает ужесточить наказание для насильников детей и прекратить амнистировать преступников, осужденных за семейное насилие.

«Это все из-за наших постоянных амнистий, в результате которого даже осужденные за убийства выходят на свободу. За семейное насилие у нас лишь штраф и общественные работы, которые на деле не действуют», — подчеркнул Иманалиев.

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