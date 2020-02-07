Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Ребёнок не должен страдать от того, что взрослые «не сошлись характерами». Об этом заявила кандидат политических наук Ксения Виноградова корреспонденту ИА REGNUM, комментируя принятые ранее поправки в Семейный кодекс.

По её мнению, оба родителя должны подумать о том, как обеспечить своим детям нормальные условия жизни. Однако есть моменты в законе, которые настораживают. В частности, это отсутствие понятного и прозрачного механизма.

«Как будет реализовано это право на практике? Как будет доказываться наличие или отсутствие «пригодного для постоянного проживания жилого помещения»? Не станет ли данная поправка очередным орудием для внутрисемейных манипуляций?» — отмечает она.

Тем более, что иногда развод превращается в военные действия, куда втягиваются дети, близкие и дальние родственники, друзья и сослуживцы.

«Очень важно сделать более доступным досудебное урегулирование споров: семейное психологическое консультирование и медиацию. Это то, может помочь парам не только решать конфликты, но и цивилизованно завершать отношения», — подчеркнула Ксения Виноградова.

Напомним, президент РоссииВладимир Путинподписал поправки в Семейный кодекс, согласно которым родитель, проживающий после развода отдельно от ребёнка, будет обязан оплачивать расходы на обеспечение ребёнка жильём при отсутствии у него такового.

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