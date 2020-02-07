Белгород, , 17:26 — REGNUM Отказ администрации Львова выдать родственникам останки советского разведчика Николая Кузнецова может быть использован в дальнейшем для обмена военнопленными. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 7 февраля высказал руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.

По мнению политолога с учётом русофобии украинской власти, особенно таких представителей политических сил как руководитель Львова, было бы странно ожидать другой вариант. То, что власти украинского города считают этот вопрос государственным, требующим вмешательства президентов двух стран, говорит о дополнительном моменте торга.

«На Украине понимают, что мало чем могут уязвить Россию. Вопрос с останками разведчика попытаются использовать с обменом военнопленных. Поскольку, когда происходят обмены между Украиной и ДНР — не хватает именно граждан России с паспортами, в подавляющем большинстве случаев меняют украинцев на украинцев. Львовские власти нашли кого-то, кого россияне считают своим, хоть и уже покойным», — считает эксперт.

Разведчик Николай Кузнецов похоронен на Холме Славы во Львове. В последние годы могила неоднократно подвергалась нападкам вандалов, родственники просили дать разрешение на перенос останков в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика (в формулировке львовских властей — «агента НКВД») Николая Кузнецоваего родственникам в Россию.

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