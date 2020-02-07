Москва, , 17:08 — REGNUM Коронавирус из Уханя оказался достаточно стандартным вирусом, который не создаёт никаких принципиально новых проблем для науки. Об этом 7 февраля заявил руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДФУ Михаил Щелканов в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация очень простая — ничего сверхъестественного и нового в коронавирусе из Ухани для вирусологов нету. Это достаточно стандартный бета-коронавирус, мы уже встречались с представителями этого рода и на примере вируса остро респиратного синдрома, и вируса ближневосточного респиратного синдрома. Поэтому ситуация развивается достаточно стандартно», — заявил Щелканов.

«Мы сейчас находимся в начале стабилизации ситуации. То есть у нас снижается число вновь инфицированных», — подчеркнул он.