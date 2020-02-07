Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Чиновница администрации Калининского района Санкт-Петербурга Татьяна Светушкова полностью признала вменяемую ей вину во взяточничестве и теперь проведет ближайшие два месяца под домашним арестом. Об этом решении Калининского районного суда сообщила 7 февраля объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, силовики задержали Светушкову — начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений районной администрации — с поличным днем 5 февраля, когда она, по данным следствия, получила почти 8 млн рублей взятки от гендиректора ООО «Мега Строй Сервис», фактического руководителя ООО «Строй-Престиж».

Как полагает следствие, деньги были взяткой за скорое подписание актов сделанных работ в учебных заведениях района, а также за общее покровительство. Обоих фигурантов правоохранительные органы «вели» в течение года. Светушковой вменяется получение взятки в особо крупном размере, а гендиректору — дача взятки в особо крупном размере.

Во время избрания меры пресечения в суде следствие отметило, что Светушкова, действовала умышленно, из корыстных побуждений, «совместно и согласованно с иными неустановленными лицами из числа должностных лиц администрации Калининского района Санкт-Петербурга».

«Вину Светушкова признает полностью. Против домашнего ареста не возражала», — отметили в суде.

До 4 апреля 2020 года чиновница будет находиться под домашним арестом. Суд также изберет меру пресечения бизнесмену, который, по данным следствия, давал взятку.

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