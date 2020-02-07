Курган, , 17:07 — REGNUM В Курганской области юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» удостоены 7 132 зауральца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 220 тысяч жителей Курганской области, свыше 117 тысяч из них не вернулись домой.

Более 75 тысяч зауральцев получили боевые награды. С 6 по 10 февраля Курганская область отмечает 77-летие. Ветеранов в эти дни чествуют во всех городах Зауралья.