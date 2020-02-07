Москва, , 16:57 — REGNUM Вакцину против коронавируса из Уханя решили разрабатывать на основе известных препаратов. Об этом 7 февраля заявил ведущий эксперт по вопросам биологической безопасности Николай Дурманов в эфире телеканала «Россия 24».

«Тем временем интересные новости с вакцинами. До новых вакцин далеко, а решили испытывать старые вакцины, которые были разработаны для других коронавирусов. Идут испытания», — заявил Дурманов.

По его словам, принципиально новые вакцины могут потребовать чрезмерно длительное время для разработки и введения в производство.

«Вакцина готова через три месяца, вот наладить производство, испытать её безопасность — это тема, которая может продлиться целый год. Но если взять готовые вакцины, модифицировать их, то можно, наверное, через полгода получить хорошие промышленные партии вакцины — если это понадобится. Подождём, вполне возможно, эпидемия пойдёт на спад, как нам обещают китайские коллеги», — указал он.