Пятигорск, Ставропольский край, , 17:02 — REGNUM Главный врач детской больницы города Пятигорска освобожден от должности после жалоб, которые поступали от пациентов в адрес властей Ставрополья. Об этом на своей Instagram-странице 7 февраля сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

«Очень много жалоб поступало на ситуацию в Пятигорской детской больнице. И это количество, как говорится, переросло в качество. Мы провели проверку. Главврач уже не работает — он освобожден от занимаемой должности», — написал губернатор.

В настоящее время обязанности руководителя больницы исполняет заместитель уволенного главврача Наталья Забазная.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Владимир Владимиров в ходе рабочей встречи с министром здравоохранения Ставрополья Виктором Мажаровым потребовал принять меры по наведению порядка в детской больнице Пятигорска, на работников которой поступают жалобы, в том числе на хамское обращение с пациентами.

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