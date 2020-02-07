Рига, , 16:50 — REGNUM В Риге открылась выставка белорусского фотографа Максима Сарычава «Я почти слышу птиц». Об этом пишет портал LSM.

Экспозиция посвящена нацистскому лагерю смерти, который действовал в годы Великой Отечественной войны в 10 км от Минска. Истории жертв этого лагеря, встречи фотографа с их родственниками теперь отражены в работах, представленных на выставке.

В 1963 году на мести бывшего лагеря смерти в Малом Тростенце был возведён обелиск, в 2002 г. совет министров Белоруссии принял постановление о создании мемориального комплекса «Тростенец».

Там нацистами были убиты и замучены более 206 000 мирных жителей и военнопленных Красной Армии, евреев из Польши, Австрии, Германии, Чехословакии.