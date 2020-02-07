Пекин, , 16:48 — REGNUM Утром 7 февраля 17-е заседание Шанхайского постоянного комитета 15-го конгресса проголосовало за принятие «решения Постоянного комитета Шанхайского Конгресса о полной готовности к вспышке пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией». Об этом сообщило издание STCN.

«Решение» касается подразделений и отдельных лиц, нарушающих законы и правила, а именно сокрытие болезни, посещение зараженных районов, контактирование с пациентами, уклонение от медицинского наблюдения и т. д. Помимо юридической ответственности, в соответствии с законом, люди будут включены в чёрный список кредитных историй.