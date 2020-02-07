Пенза, , 16:44 — REGNUM Депутаты Заксобрания Пензенской области поддержали инициативу губернатора по предоставлению дополнительных льгот семьям с тремя и более детьми. Им будут выдавать удостоверения «Многодетная семья», сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

На реализацию законопроекта планируется направить порядка 1,9 млн рублей. Документы начнут выдавать на всей территории региона уже в текущем году. Перечнь дополнительных льгот не приводится.

«В настоящее время прорабатывается вопрос предоставления льгот, которые будут давать удостоверения», — отмечает пресс-служба.

Сегодня в Пензенской области проживают 9263 многодетные семьи. По предварительным расчетам, за 2020 год это число увеличится на 1 981 семью.