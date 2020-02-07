Псков, , 16:43 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан сегодня, 7 февраля, в Пскове вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг» первым ветеранам, проживающим на территории региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, торжественная церемония награждения состоялась в Псковском государственном музее-заповеднике.

Гуцан отметил, что за Победу в Великой Отечественной войне «страна заплатила непомерной ценой».

«В том числе жители вашего края, которые сражались в партизанских отрядах, помогали жителям блокадного Ленинграда. За это Псков и Великие Луки удостоены звания городов воинской славы. Кроме того, название поселка Идрица в Себежском районе увековечено в водруженном над Рейхстагом Знамени Победы. На вашей земле совершил свой бессмертный подвиг рядовой Александр Матросов. Золотыми буквами в историю нашей страны вписаны имена 152 Героев Советского Союза», — отметил полномочный представитель президента.

Он вручил юбилейные награды девяти ветеранам, проживающим в Псковской области.

В ответном слове ветеран, Почётный гражданин Пскова Анатолий Васильев попросил передать президенту слова благодарности за внимание.

«Война нам памятна своими ужасами и трудностями, которые перенесли и мы, и наш народ. Оттого нам очень дорога эта награда», — отметил ветеран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» учреждена 13 июня 2019 года указом президента Российской Федерации. Первое награждение провёл президент России Владимир Путин 18 января 2020 года во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.