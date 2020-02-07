Чебоксары, , 16:42 — REGNUM В Чувашию прибыли девять граждан Китая, которые будут строить китайский агропромышленный парк. В настоящее время они находятся в изоляции в больнице, где за ними ведут наблюдение. Ожидается прибытие ещё трёх иностранцев, сообщает минздрав республики.

Все прибывшие граждане Китая приглашены ООО «Сычуань — Чувашия агропромышленная торговая компания», которая строят в регионе агропарк. Иностранцы прошли тестирование при прибытии в аэропорту «Шереметьево» «на выявление новой коронавирусной инфекции». В министерстве здравоохранения отмечают, что «у всех результаты отрицательные». В Чувашии китайских граждан осмотрел главный внештатный инфекционист республики.

«Симптомы гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции не выявлены. Граждане КНР обеспечены всем необходимым: в отделении тепло, питание предоставляется в соответствии с их предпочтениями. Дважды в день их осматривает врач», — говорится в релизе.

Также отмечается, что компания «Сычуань-Чувашия» «готова компенсировать все расходы в связи с изоляцией».

Что касается ещё трёх граждан Китая, которых компания пригласила на работу, то рассматривается вопрос об их изоляции по месту прибытия.

Как сообщало ИА REGNUM, перед новым 2020 годом китайские власти сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). В ходе исследования специалисты установили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. В Китае насчитывается более 28 тыс. заразившихся новым вирусом, число погибших превысили 560. В России принимаются меры по защите от новой инфекции, в том числе в регионах создаются оперативные штабы.

Напомним, 31 января в Чувашии провели учения при обнаружении пациента с подозрением на коронавирус. Также утверждён план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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