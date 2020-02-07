Липецк, , 16:31 — REGNUM В Липецке после крупной аварии в системе теплоснабжения в районе Сырский Рудник прокуратура внесла предствления мэру Евгении Уваркиной и руководителю АО «Липецкая городская энергосбытовая компания». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла 5 февраля, и без отопления и горячей воды до вечера 6 февраля остался целый посёлок. Однако, судя по жалобам в соцсетях, в некоторые дома тепло не поступило и 7 февраля.

В прокуратуре сочли, что администрация города и АО «ЛГЭК» недобросовестно исполнили обязанности по содержанию системы теплоснабжения, и внесли им представления. Также сотрудники ведомства потребовали от ресурсоснабжающей организации сделать жителям посёлка перерасчёт платы за отопление и горячую воду.