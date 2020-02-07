Москва, , 16:28 — REGNUM Существуют предпосылки того, что эпидемия коронавируса пойдёт вскоре на спад. Об этом 7 февраля заявил ведущий эксперт по вопросам биологической безопасности Николай Дурманов в эфире телеканала «Россия 24».

«Обещали, что восьмое февраля будет знаменательной датой — будет пик заболевших. Сегодня седьмое и 31 тыс. заболевших. Так что у нас есть хорошие шансы проверить, правильно ли китайцы считают свои прогнозы», — заявил Дурманов.

Число инфицированных коронавирусом к 7 февраля превысило отметку в 30 тыс. и достигло 31 493 человека. В Китае число заболевших составило 31 223 человека. По данным китайских вирусологов, пик инфекции должен прийтись на 8 февраля.