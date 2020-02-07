Кабул, , 16:24 — REGNUM Более 200 тонн наркотических вещества изъято за месяц в Афганистане, передаёт 7 февраля «Салам Ватандар».

По словам пресс-секретаря афганского министерства внутренних дел Нусрата Рахими, силовики только в январе провели 44 спецоперации по борьбе с наркоторговлей. В ходе этих рейдов изъято более 200 тонн наркотиков.

В целом в Кабуле в минувшем месяце задержали 1 773 человека за совершение преступлений различного характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Афганистане задержали главу кабульской антинаркотической полиции Ахмада Ахмади по делу о наркоторговле.

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