Пермь, , 16:29 — REGNUM В Перми широкий резонанс вызвал инцидент в школе № 135, когда ученику пришлось встать на колени перед педагогом, сообщают СМИ.

С жалобой на педагога обратилась мать мальчика, который вынужден был пойти на унижение. Женщина сообщила уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой, что на уроке технологии учитель наказал несколько ребят за болтовню. В качестве наказания дети стояли на протяжении двух уроков.

Один мальчик обратился с просьбой отпустить его в туалет и получил отказ. Последовали еще просьбы, но безрезультатно. Тогда мальчик встал перед учителем на колени, но и в этом случае педагог остался непреклонным. Тогда по совету одноклассников мальчик вышел из класса без спроса.

Последовала служебная проверка, и факт нарушения педагогической этики в школе подтвердился. С преподавателем расторгли трудовой договор, сообщает портал 59.ru .