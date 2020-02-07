Москва, , 16:24 — REGNUM Организаторы пранка в Московском метрополитене про коронавирус должны понести суровое наказание. Об этом 7 февраля заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев(ЛДПР) в эфире телеканала «Россия 24».

«За такой юмор надо, я считаю, наказывать. Они сеют панику. То, чем эти люди занимаются, это чудовищно. Чистое хулиганство. Найти, привлечь к ответственности, наказать показательно», — заявил Дегтярев.

5 февраля в Московском метрополитене случился пранк — на станции «Александровский сад» на Сокольнической ветке московского метро в вагон вошли двое человек в жёлтых защитных костюмах вместе с несколькими кашляющими азиатами в медицинских масках. После того, как они провели их по всему составу, участники розыгрыша вышли на следующей станции.

Руководство метрополитена уже пообещало написать заявление в полицию.