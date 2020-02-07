Москва, , 16:18 — REGNUM Средства массовой информации и общественное мнение неадекватно воспринимает риски, возникающие в результате распространения новых заболеваний. Об этом 7 февраля заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР) в эфире телеканала «Россия 24».

«А по поводу угрозы, насколько она преувеличена — у меня старший сын в школе московской, у нас полкласса болеет. Болеет чем угодно — гриппом, какими-то вирусами, острые респираторные заболевания, ОРВИ и так далее. Полкласса не ходит в школу, вы можете себе представить? А мы — СМИ, интернет, — поднимаем такую шумиху из-за этой заразы», — заявил Дегтярев.

Число инфицированных коронавирусом к 7 февраля превысило отметку в 30 тыс. и достигло 31 493 человека. В Китае число заболевших составило 31 223 человека. По данным китайских вирусологов, пик инфекции должен прийтись на 8 февраля.