Токио, , 16:17 — REGNUM Разработчики из Bandai Namco 7 февраля опубликовали персональные трейлеры героев игры One Piece: Pirate Warriors 4 на своём YouTube-канале. Ролики посвящены Белоусу, Портгасу Д. Эйсу и Марко.

Каждый из героев получит набор мощных способностей, аналогичных тем, что были у них в аниме-сериале. Релиз One Piece: Pirate Warriors 4 состоится 27 марта 2020 года.

Напомним, Pirate Warriors — это серия экшен-игр по мотивам популярной манги One Piece. В проектах франшизы игроки управляют знакомыми персонажами и сражаются с целыми армиями врагов.

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