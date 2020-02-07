Кабул, 7 февраля 2020, 16:16 — REGNUM Шестеро полицейских задержаны в Афганистане, сообщает 7 февраля «Афганистан.ру».
Задержания связаны с расследованием уголовного дела о наркоторговле.
По данным афганского министерства внутренних дел, среди задержанных оказался глава антинаркотической полиции Кабула Ахмад Ахмади. Чиновника задержали в провинции Парван, когда он собирался эмигрировать.
По версии следствия, Ахмади замешан в деятельности кабульской группировки, занимающейся торговлей наркотиками. Остальные пять полицейских, полагают следователи, являются его подельниками.
Напомним, наркоторговля, являющаяся одним из бедствий Афганистана, распространяется далеко за его пределы: сырьё для производства наркотиков активно вывозится отсюда на европейскую территорию.