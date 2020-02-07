Ростов-на-Дону, , 16:17 — REGNUM В Ростовской области более 200 человек, вернувшихся из Китая или имеющих вид на жительство граждан КНР, обследуют на коронавирус. Об этом журналистам сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

«По состоянию на 14:00 мск пятницы [7 февраля], из числа всех обследованных людей ни одного лабораторно подтвержденного случая диагноза новой коронавирусной инфекции в Ростовской области мы не имеем», — цитирует главного санитарного врача региона «Интерфакс-Юг».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону подготовлено почти 300 коек для профилактики коронавируса. Студенты донских вузов, вернувшихся после каникул из Китая, отправляют на двухнедельный карантин. Каникулы для обучающихся продлены до 2 марта.

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