Черкесск, , 16:47 — REGNUM Незаконный оборот особо крупной партии поддельного алкоголя пресекли полицейские в Карачаево-Черкесии. В домах злоумышленников в частности было изъято более 2,8 тыс. бутылок контрафактной продукции, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе МВД России по республике.

Установлено, что предполагаемый организатор и участники группы незаконно, без лицензии, производили, хранили, перевозили и продавали фальсифицированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

«Из домовладений в городе Карачаевске и ауле Сары-Тюз [Усть-Джегутинского района] изъяты 2853 бутылки с готовой алкогольной продукцией, 2,8 тонны спирта общей стоимостью более 1 млн рублей», — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбудили против четырех жителей республики и иных пока неустановленных лиц. Расследование продолжается.