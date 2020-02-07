Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM Екатеринбургская епархия РПЦ не благословляла проект самого большого православного храма рядом со Среднеуральском (Свердловская область). Об этом заявил на пресс-конференции представитель епархии Максим Миняйло.

По словам религиозного деятеля, в планах епархии строительство храма не значится, и благословения на данное действие священнослужители не давали.

«Разговор из разряда каких-то планов, желания конкретного человека или группы людей», — сказал священник.

Представитель епархии подчеркнул, что без благословения невозможно строительство ни одного храма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о проекте храма рассказала глава свердловского отделения «Общероссийского народного фронта» Жанна Рябцева. По её словам, строительство курирует схиигумен Сергий, известный в СМИ как «глава секты царебожников» и бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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