Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Энтузиаст с ником Inori создал первую версию эмулятора консоли PlayStation 4. Об этом 6 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

Единственная игра, которую пока удалось запустить разработчику, это аркадный шутер We Are Doomed. Сам Inori отмечает, что создание эмулятора пока находится на самой начальной стадии, а запуск первой игры — это лишь «маленький шажок».

Напомним, игровые эмуляторы — это программы, имитирующие запуск консоли на других платформах (чаще всего на PC или мобильных операционных системах). Так, с их помощью пользователи могут играть в различные игры, не обладая необходимой приставкой.

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